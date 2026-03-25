L’Etat de Neuchâtel lance un nouveau portail

Keystone-SDA

L'Etat de Neuchâtel met en ligne la nouvelle version de son portail cantonal, www.ne.ch. L'instrument entend offrir une "information plus claire et plus accessible, dans le respect des standards en matière d’ergonomie, d’accessibilité et d’usage mobile".

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(Keystone-ATS) Le nouveau portail a été repensé pour répondre aux usages actuels et faciliter l’accès aux prestations de l’administration cantonale, a indiqué mercredi l’Etat de Neuchâtel. Le portail précédent, en service depuis 2013, touchait au terme de son cycle de vie. Son renouvellement s’inscrivait dans une évolution nécessaire.

Accessibilité et qualité

La navigation est organisée par thèmes de vie plutôt que par structure administrative, pour faciliter l’accès à l’information, précise le communiqué. L’évolution doit contribuer aux objectifs du programme de législature 2026-2029, qui vise à renforcer l’accessibilité et la qualité des prestations numériques.

L’accessibilité a constitué un axe prioritaire du projet. Une attention particulière a été portée à la clarté des contenus, à la lisibilité des pages et à la compatibilité avec les principaux usages numériques. Enfin, la consultation sur mobile a été optimisée pour répondre aux habitudes actuelles de navigation.