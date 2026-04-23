L’ex-dirigeant philippin Rodrigo Duterte sera jugé devant la CPI

Keystone-SDA

Rodrigo Duterte sera jugé devant la Cour pénale internationale a annoncé jeudi la Cour. Cette dernière a confirmé les accusations de crimes contre l'humanité à l'encontre de l'ex-dirigeant philippin, présumément commis pendant sa "guerre contre la drogue".

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(Keystone-ATS) «Les juges de la phase préliminaire ont confirmé à l’unanimité l’ensemble des chefs d’accusation (…) retenus contre Rodrigo Roa Duterte et l’ont renvoyé en jugement», a indiqué la CPI dans un communiqué.

Les procureurs de la CPI ont inculpé l’ancien homme fort de Manille, âgé de 81 ans, de trois chefs d’accusation pour crimes contre l’humanité, lui reprochant d’être impliqué dans au moins 76 meurtres liés à sa «guerre contre la drogue» qui aurait fait plusieurs milliers de victimes.

M. Duterte sera le premier ancien chef d’Etat asiatique à comparaître devant la CPI, qui juge les individus pour les crimes les plus graves au monde, comme les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité.

La Cour traverse actuellement la période la plus difficile de ses 24 ans d’existence, les États-Unis ayant imposé des sanctions à des juges et des responsables clés après que la CPI a émis des mandats d’arrêt contre des dirigeants israéliens dans le cadre de la guerre de Gaza.

«Trop affaibli pour suivre la procédure»

Il est probable que l’ancien homme fort de Manille, 81 ans ne comparaisse pas en personne face aux juges.

Sa défense affirme qu’il est trop affaibli mentalement pour suivre la procédure. Il ne s’est par ailleurs pas présenté lors de la semaine d’audiences de confirmation des charges.

La seule fois où M. Duterte a été vu depuis son arrestation, était lors d’une première comparution par visioconférence, où il semblait désorienté et affaibli.

Les juges de la phase préliminaire ont conclu qu’il existait «des motifs sérieux de croire que Duterte est responsable des crimes contre l’humanité que sont le meurtre et la tentative de meurtre», a affirmé le communiqué de la CPI.