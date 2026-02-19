L’ex-président Yoon Suk Yeol condamné à la prison à vie

Keystone-SDA

L'ex-président sud-coréen Yoon Suk Yeol, 65 ans, a été condamné jeudi à la prison à vie pour avoir dirigé une insurrection. Il avait brièvement imposé la loi martiale et envoyé l'armée au Parlement en décembre 2024.

(Keystone-ATS) «Concernant l’accusé Yoon Suk Yeol, le crime de direction d’une insurrection est établi», avait déclaré plus tôt, en lisant son verdict, le juge Ji Gwi-yeon du tribunal du district central de Séoul. «Nous condamnons Yoon à la prison à vie» pour avoir mené une insurrection, a-t-il ajouté.

Dans la soirée du 3 décembre 2024, l’ancien dirigeant conservateur avait sidéré le pays en annonçant à la télévision l’imposition de la loi martiale, envoyant des troupes au Parlement pour le museler. Les députés étaient finalement parvenus à se faufiler dans l’hémicycle en nombre suffisant pour contrecarrer les plans de Yoon Suk Yeol.

Le parquet avait requis la peine de mort à l’encontre de l’ancien président, reprochant à M. Yoon d’avoir mené une «insurrection» motivée par une «soif de pouvoir visant à instaurer une dictature».

Il a été officiellement destitué en avril 2025 par la Cour constitutionnelle, après des mois de manifestations massives et de chaos politique.