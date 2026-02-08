L’explosion des prix d’achat et des rénovations à Genève divise

Keystone-SDA

L'affaire des baux résiliés au boulevard Carl-Vogt montre les divergences profondes autour de l'immobilier à Genève, alors que les rénovations ont explosé ces dernières années. Des bailleurs institutionnels achètent des biens à des prix exorbitants. Mais l'ASLOCA et la Chambre genevoise immobilière s'opposent sur les raisons de cette situation.

(Keystone-ATS) Les rénovations attendues à Carl-Vogt dans une centaine de logements ne sont pas une exception. Des projets de démolitions et reconstructions sont notamment attendus dans les quartiers de la Servette, où des locataires se sont rassemblés mercredi soir devant les bureaux du propriétaire, l’UBS, et des Augustins.

Si les démolitions et reconstructions ne sont pas très nombreuses en raison des contraintes légales, les rénovations se multiplient. Selon les statistiques cantonales, le nombre de transformations s’établissait presque toujours à moins de 300 par an avant 2022. Depuis cette année-là, il n’est pas retombé sous le seuil de 400.

Au centre de l’attention, des caisses de pension, mais aussi des banques ou des assureurs. Les grands bailleurs «achètent à n’importe quel prix» parce qu’ils savent qu’ils retomberont sur leurs pattes après rénovations, affirme à Keystone-ATS le conseiller national Christian Dandrès (PS/GE), juriste à l’ASLOCA.

A Carl-Vogt, le mécène Metin Arditi avait acquis les immeubles pour 9,4 millions de francs. Il les avait ensuite revendus en 2020, une vingtaine d’années plus tard, pour 129 millions de francs à la Caisse de pension du canton de Bâle-Ville (PKBS).

Caisses de pension pas fiscalisées

Pour le secrétaire général de la Chambre genevoise immobilière (CGI), Christophe Aumeunier, le constat ne constitue pas une surprise mais il l’explique différemment. La fiscalité genevoise sur les immeubles de rendement est extrêmement lourde pour les propriétaires privés, de même que les montants à engager pour les rénovations énergétiques obligatoires. Or, les «caisses de pension sont exemptées d’impôts et s’appuient sur une pléthore de fonds. Il y a un marché parallèle», admet le secrétaire général.

Les investissements «massifs» dans l’immobilier sont observés notamment lorsque le résultat des produits financiers liés à la Confédération est moins satisfaisant, explique M. Dandrès. Selon lui, malgré des «prix surfaits», les grands acheteurs anticipent déjà un rendement de 4 à 5% après des rénovations.

Un argument que réfute M. Aumeunier. Selon lui, les montants d’achat élevés s’expliquent par le manque d’immeubles à vendre. «Je n’entends pas l’ASLOCA dire qu’il faut construire davantage pour fluidifier le marché et lutter contre la pénurie de logements», déplore-t-il.

De même, M. Aumeunier «peine à croire» que les bailleurs obtiennent réellement une rente dans cette affaire. Les caisses de pension sont légalement obligées d’avoir de l’immobilier dans leur portefeuille ou souhaitent aussi diversifier les risques dans leurs investissements, selon lui.

Contrainte ou dialogue

Parmi les effets des résiliations, l’ASLOCA et la CGI divergent aussi sur l’impact pour la société. Le conseiller national déplore une «casse sociale» parce que les habitants quittent les centres-villes, sont contraints à des sous-locations ou restent, mais dans des conditions précaires. «La classe moyenne a encore accès aux centres-villes et ceux-ci doivent rester vivants», rétorque M. Aumeunier.

Face à ces défis, les réponses sont également différentes. Le conseiller national prépare une motion ou une initiative parlementaire pour la prochaine session à Berne en mars. Au centre des réflexions, un mécanisme pour limiter les niveaux des loyers et des prix dans des zones de développement pour une certaine période, par exemple dix ans. Mais également un dispositif «antispéculatif» pour plafonner les prix d’achat d’un immeuble en fonction de l’état locatif.

«Il n’y a pas d’accord sur ce terme de spéculation», conteste M. Aumeunier. Il réitère sa main tendue à tous les acteurs. Il faut régler ce problème cette année en raison du délai imposé par l’Etat pour les rénovations énergétiques, dit-il.