L’HFR développe l’ambulatoire avec un centre à Villars-sur-Glâne

Keystone-SDA

L’hôpital fribourgeois (HFR) développe son offre ambulatoire et va ouvrir au printemps 2028 un centre à Villars-sur-Glâne (FR). Ce site regroupera les consultations de huit spécialités, soit l'oncologie, la rhumatologie, la diabétologie/endocrinologie, la dermatologie, le centre métabolique, la néphrologie ainsi qu’un centre de la douleur et un centre des veines.

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(Keystone-ATS) Entre 2017 et 2025, le nombre de consultations ambulatoires de l’HFR a passé de près de 490’000 à environ 640’000. «Ce projet s’inscrit dans la stratégie 2030 de l’HFR, qui a notamment pour objectif de mieux séparer les flux hospitaliers et ambulatoires, afin de gagner en efficacité et efficience», a indiqué lundi l’établissement.

Le site Les Biches à Villars-sur-Glâne remplit les critères de superficie nécessaire (5000 m2) et de proximité (avec le bâtiment actuel de l’hôpital cantonal et du futur Centre hospitalier de soins aigus). Le centre ambulatoire proposera des consultations, qui ne nécessitent pas un plateau technique lourd.

Les huit spécialités, qui seront présentes sur le site, ont compté près de 95’000 consultations et traitements au cours de l’année 2025. Dès le printemps 2028, ces patients seront accueillis «dans des locaux adaptés et modernes. Un plus également pour le personnel médical, soignant et administratif dont l’ergonomie de travail sera améliorée», a précisé l’HFR.

Directeur d’exploitation nommé

Les traitements ambulatoires de chirurgie générale ou orthopédique, de neurologie ou de cardiologie, qui nécessitent un plateau technique plus lourd (bloc opératoire, radiologie), restent dans le bâtiment actuel jusqu’à la mise en exploitation du nouveau centre hospitalier de soins aigus à l’horizon 2035-2036.

Stéphane Johner a été récemment engagé en tant que directeur d’exploitation. Sa mission sera de mener les travaux de mise en place du centre puis d’en assurer le développement des prestations ainsi que la gestion administrative et financière.

La construction du bâtiment est financée par un investisseur fribourgeois, Caldane SA. Un contrat de bail à long terme a été signé avec l’HFR, avec un droit de préemption et d’emption.

Les frais de fonctionnement seront analogues à ceux d’un cabinet médical de groupe. L’HFR pourra également sous-louer des espaces à des partenaires intéressés, créant ainsi des synergies avec d’autres acteurs de la santé.

Le chantier a débuté au milieu de l’année 2025 et la construction devrait se terminer à la fin de 2027. Il faudra ensuite près de trois mois à l’HFR pour les travaux d’aménagement des locaux.