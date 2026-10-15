L’IA s’installe dans les habitudes d’achat des Suisses

L'IA s'intègre de plus en plus dans les habitudes d'achat des Suisses Keystone-SDA

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La majorité des consommateurs suisses a déjà eu recours à des assistants d'intelligence artificielle (IA) pour les aider à faire un achat, selon une étude de Visa.

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(Keystone-ATS) La confiance a toutefois ses limites: ces mêmes utilisateurs souhaitent garder le contrôle au moment du paiement.

Près de 70% des Suisses ont déjà utilisé des assistants d’intelligence artificielle (IA) pour préparer un achat, révèle cette enquête en ligne parue jeudi et menée pour le compte de Visa auprès de plus de 1200 personnes âgées de 18 à 65 ans en Suisse. Parmi ces utilisateurs, près de la moitié (49%) déclarent que l’IA influence fortement leur décision d’achat, tandis qu’une personne sur dix ayant recours à ces outils a déjà acheté exactement le produit recommandé par l’IA.

La confiance retombe quand arrive le moment de payer. Deux tiers des personnes interrogées (67%) veulent continuer à effectuer elles-mêmes chaque paiement. Seuls 17% se disent ouverts à un achat entièrement autonome, paiement compris.

Un tiers (33%) serait prêt à accorder à l’agent IA une certaine autonomie lors de la finalisation de l’achat, dans la limite d’un montant prédéfini, généralement modeste. Ainsi, 24% autoriseraient des achats autonomes, paiement compris, jusqu’à 50 francs au maximum. Pour les montants supérieurs à 100 francs, cette proportion tombe à 2,5%.

L’assistance de l’IA est surtout envisagée pour les achats complexes, notamment les réservations de voyages et de transports (33%), ainsi que les achats d’électronique et de produits technologiques (28%). Elle est moins souvent envisagée pour les courses hebdomadaires (20%).

Les principales réserves portent sur le risque de perdre le contrôle des dépenses (55%) et sur l’utilisation abusive des données de paiement (51%).

L’étude montre également que la génération Z utilise davantage l’IA que les précédentes générations. Au total, 82% des jeunes interrogés approuvent la comparaison des fournisseurs à l’aide de l’IA, contre 71% des personnes plus âgées. Cette génération exige néanmoins le même niveau de sécurité et de contrôle.

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