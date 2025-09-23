La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

L’immigration illégale menace aussi la «belle Suisse», selon Trump

Keystone-SDA

La Suisse n'est pas épargnée par l'immigration illégale, a relevé Donald Trump. De nombreux pays sont détruits par l'immigration illégale, y compris la "belle Suisse", où 72% des détenus sont des étrangers, a-t-il dit devant l'Assemblée de l'ONU mardi à New York.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «Vos pays vont en enfer à cause de l’immigration illégale», a déclaré le président américain, à l’adresse des Européens, citant la part élevée d’étrangers dans la population carcérale en Suisse.

La «révolution verte» mène également ces pays au bord de la ruine, a-t-il poursuivi, affirmant que le changement climatique était «la plus grande escroquerie jamais inventée à l’encontre de l’humanité».

Selon les chiffres de l’Office fédéral de la statistique (OFS), 72,5% des détenus en Suisse en janvier 2025 n’avaient pas de passeport helvétique.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
27 J'aime
37 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Emilie Ridard

Quelles difficultés avez-vous rencontrées lors du renouvellement de votre passeport à l’étranger?

Sans encombres ou compliqué: racontez-nous comment s'est passé le renouvellement de vos papiers d'identité dans votre consulat suisse.

Participez à la discussion
10 J'aime
8 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Vous attendez-vous à des changements dans votre vie en raison des nouvelles règles commerciales introduites par les États-Unis?

Selon vous, quel impact la politique douanière américaine pourrait-elle avoir sur votre vie? Votre avis nous intéresse.

Participez à la discussion
26 J'aime
24 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision