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L’incendie sur un cargo en Chine a fait au moins 20 morts

Keystone-SDA

Un incendie sur un navire de marchandises en maintenance dans un port de Qingdao (est de la Chine), a fait jeudi 20 morts, selon un premier bilan publié par un média d'État. Le bateau battait pavillon étranger

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «Le navire comptait 42 personnes à bord. Douze ont pu être évacuées en toute sécurité, cinq blessés ont été hospitalisés» et 20 personnes ont été retrouvées «sans vie», a indiqué l’agence de presse Chine nouvelle, sous-entendant que cinq personnes restent encore portées disparues.

Le navire est un «bateau de marchandises des (chantiers navals) Beihai Shipbuilding Co. battant pavillon étranger», avait indiqué plus tôt Chine nouvelle. Le feu a pris vers 11h15 locales (5h15 suisses).

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