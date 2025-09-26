La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
L’inflation s’est accélérée en août aux Etats-Unis à 2,7%

Keystone-SDA

L'inflation s'est accélérée en août aux Etats-Unis à 2,7% sur un an, son rythme le plus élevé depuis février, selon l'indice officiel PCE publié vendredi.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) A 2,7%, contre 2,6% en juillet, l’inflation paraît s’éloigner encore de la cible de la Réserve fédérale américaine (Fed), qui est de 2%.

D’un mois sur l’autre, l’indice accélère aussi légèrement (à 0,3% après 0,2%).

L’inflation sous-jacente (hors prix volatils de l’énergie et de l’alimentation) est en revanche stable par rapport au mois précédent, à 2,9% en glissement annuel, rapporte le ministère américain du Commerce.

Ces évolutions étaient attendues par les investisseurs, selon le consensus publié par MarketWatch.

Le rapport PCE contient pour eux des bonnes nouvelles: les revenus personnels ont augmenté plus qu’anticipé, de même que la consommation des ménages, signes que la première économie mondiale tourne encore en dépit des turbulences sur le front des droits de douane.

La plupart des experts s’attendent à voir les prix augmenter aux États-Unis au fur et à mesure que seront répercutées les taxes sur les produits importés mises en place à un rythme soutenu par le président Donald Trump depuis son retour au pouvoir en janvier.

Jeudi soir, il en a encore annoncé de nouvelles: sur les médicaments, mais aussi les camions et les meubles produits hors des Etats-Unis.

