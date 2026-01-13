L’initiative sur l’argent liquide inadéquate, dit le gouvernement

Keystone-SDA

L'argent liquide doit être garanti en Suisse. Le Conseil fédéral reconnait son importance pour l'économie et la société, mais estime que l'initiative "Oui à une monnaie suisse libre et indépendante sous forme de pièces ou de billets" n'est pas la bonne voie.

(Keystone-ATS) L’initiative populaire sur l’argent liquide a été lancée par le Mouvement Liberté Suisse. Elle veut garantir le maintien de l’argent liquide en Suisse. De plus, tout projet de remplacement du franc suisse par une autre monnaie doit être soumis au vote du peuple et des cantons.

Le Conseil fédéral a élaboré un contre-projet direct, approuvé par le Parlement. La garantie de l’approvisionnement en numéraire et l’utilisation du franc suisse en tant que monnaie nationale existantes dans des lois seront transférées dans la Constitution.

Le contre-projet répond ainsi à la demande principale de l’initiative qui est de renforcer le franc suisse. A la différence de l’initiative, le contre-projet prévoit que la BNS, et non la Confédération, assure l’approvisionnement.

Le comité d’initiative a toutefois maintenu son texte. Les Suisses voteront le 8 mars sur ces deux textes.