L’Iran évoque de nouveaux pourparlers «probablement jeudi à Genève»

Le chef de la diplomatie iranienne a évoqué jeudi un possible nouveau rendez-vous avec la délégation américaine jeudi en Suisse pour discuter du programme nucléaire, au coeur des différends entre les deux pays ennemis.

(Keystone-ATS) Dans un entretien sur la chaîne américaine CBS, Abbas Araghchi a dit travailler «sur les éléments d’un accord». «Je crois que lorsque nous nous rencontrerons, probablement ce jeudi à Genève, nous pourrons travailler sur ces points, préparer un bon texte et parvenir rapidement à un accord», a-t-il ajouté.

«Pour l’instant, nous ne négocions que le nucléaire, et aucun autre sujet n’est abordé», a ajouté le diplomate alors que les Etats-Unis souhaitent également discuter des missiles balistiques de l’Iran ainsi que de son soutien aux groupes armés dans la région hostiles à Israël.

Des responsables américains et iraniens ont tenu mardi dernier à Genève une deuxième session de pourparlers indirects visant à éviter la possibilité d’une intervention militaire américaine destinée à freiner le programme nucléaire de Téhéran.