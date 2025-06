L’ONU accuse le M23 de possibles crimes de guerre en RDC

Keystone-SDA

Les parties au conflit dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC) ont perpétré des violations des droits humains et du droit international humanitaire (DIH), selon l'ONU. Elle accuse le M23 de possibles crimes de guerre.

1 minute

(Keystone-ATS) « La situation est encore plus grave et alarmante », a affirmé lundi le Haut commissaire aux droits de l’homme Volker Türk à Genève devant le Conseil des droits de l’homme. Les violences ont fait des milliers de victimes et environ un million de déplacés.

En avril, le Haut-Commissariat avait parlé de plus de 600 victimes d’exécutions sommaires et extrajudiciaires dans le Nord et Sud-Kivu. Selon ses indications préliminaires, la Mission d’établissement des faits pilotée par l’agence onusienne affirme désormais que ces exactions du M23, rebelles soutenus par le Rwanda, pourraient constituer des crimes de guerre.

Le Haut-Commissariat avait relayé en avril une augmentation de plus de 270% des violences sexuelles de janvier à février. Toutes les parties sont en cause, ajoute encore la mission.