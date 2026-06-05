L’ONU demande 331,5 millions de dollars en plus pour le Liban

Keystone-SDA

L'ONU a besoin de 331,5 millions de dollars supplémentaires pour aider le Liban face à la crise actuelle au Moyen-Orient. Elle veut assister 1,4 million de personnes qui ont besoin d'un soutien humanitaire.

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(Keystone-ATS) «Le prix pour les civils est alarmant et se détériore chaque jour», a affirmé vendredi à la presse à Genève le coordinateur humanitaire de l’ONU pour ce pays, Imran Riza, depuis la région. Avec le premier appel aux dons lancé il y a trois mois, l’organisation demande désormais au total 639,9 millions de dollars. Jusqu’à présent, plus de 185 millions ont été reçus.

Les frappes israéliennes ont fait plus de 3500 victimes et plus de 10’000 blessés. Plus d’un million de personnes ont été déplacées. M.Riza se dit «choqué» par les dégâts observés ces dernières semaines.

Les financements doivent permettre de garantir une aide indispensable. De même que de protéger la population, notamment les plus vulnérables ou les personnes exposées aux violences à caractère sexiste, ajoute également M. Riza.