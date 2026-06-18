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L’Opéra de Chambre de Genève devient l’Opéra populaire de Genève

Keystone-SDA

L'Opéra de Chambre de Genève (OCG) change de nom pour ses 60 ans et aura un nouveau directeur. Luc Birraux pilotera le nouvel Opéra populaire de Genève (OPG), a annoncé jeudi l'institution.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Le nouveau directeur «veut faire de l’opéra un acte collectif». Il parle d’un «honneur» mais aussi d’une «responsabilité».

«Nous avons voulu donner un nouveau souffle, une nouvelle énergie», a affirmé de son côté la présidente de l’association, Catherine Ming. L’opéra veut associer des artistes internationaux à des personnes habituellement éloignées de cet écosystème, sur scène comme en salle.

Le nouveau directeur veut aussi investir avec des oeuvres des sites remarquables de la ville.

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