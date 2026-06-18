L’Opéra de Chambre de Genève devient l’Opéra populaire de Genève
L'Opéra de Chambre de Genève (OCG) change de nom pour ses 60 ans et aura un nouveau directeur. Luc Birraux pilotera le nouvel Opéra populaire de Genève (OPG), a annoncé jeudi l'institution.
(Keystone-ATS) Le nouveau directeur «veut faire de l’opéra un acte collectif». Il parle d’un «honneur» mais aussi d’une «responsabilité».
«Nous avons voulu donner un nouveau souffle, une nouvelle énergie», a affirmé de son côté la présidente de l’association, Catherine Ming. L’opéra veut associer des artistes internationaux à des personnes habituellement éloignées de cet écosystème, sur scène comme en salle.
Le nouveau directeur veut aussi investir avec des oeuvres des sites remarquables de la ville.