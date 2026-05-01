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L’ours fait son retour dans le Val Poschiavo (GR)

Keystone-SDA

Une caméra de surveillance a capté un ours dans le Val Poschiavo (GR), dans les forêts entre Le Prese et Miralago. Dans cette région, un garde-chasse avait abattu en 2013 un ours brun que les autorités avaient jugé dangereux.

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(Keystone-ATS) Après les récentes informations faisant état de la présence d’un ours en Basse-Engadine, le site de l’Office de la chasse et de la pêche des Grisons indique qu’un ours a également été aperçu plus au sud, dans le Val Poschiavo. La présence du plantigrade a été confirmée le 29 avril par une caméra de surveillance installée par un particulier.

Plus aucun ours n’avait été repéré au sud du col de la Bernina depuis plusieurs années. La dernière observation remontait au printemps 2020, lorsqu’un spécimen avait été filmé en plein jour avec un téléphone portable dans une zone de chasse près du col.

De 2012 à 2013, la présence de l’ours brun M13 dans le Val Poschiavo avait causé divers problèmes. L’animal avait perdu sa crainte de l’homme et s’était approché des habitations à la recherche de nourriture. Il a été abattu le 19 février 2013 dans le village de Miralago.

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