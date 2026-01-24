La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
L’UDC recommande le rejet de l’imposition individuelle

Keystone-SDA

L'UDC rejette l'imposition individuelle. Les délégués du parti, réunis samedi à Näfels (GL), ont dit non par 320 voix contre 20 et 1 abstention à cette proposition qui sera soumise au peuple le 8 mars.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Une majorité est d’avis que l’imposition individuelle va créer un «monstre bureaucratique». De plus, le projet ne profitera qu’aux couples à double revenu et aux ménages riches et pénalisera les familles.

La loi sur l’imposition individuelle vise à supprimer la pénalisation du mariage. Elle s’appliquera à tous les échelons de l’Etat: Confédération, cantons et communes. Chacun devra remplir une déclaration d’impôt, indépendamment de son état civil.

Lors de l’assemblée des délégués, l’UDC a également décidé de soutenir l’initiative visant à réduire de moitié la redevance radio/TV de la SSR. La veille, le comité directeur du parti avait décidé de rejeter l’initiative populaire sur le Fonds climat et de soutenir celle sur l’argent liquide ainsi que son contre-projet.

