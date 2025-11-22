L’Ukraine prévoit des «consultations» en Suisse avec les Américains

Keystone-SDA

L'Ukraine va entamer des "consultations" en Suisse avec les Américains sur un "futur accord de paix" avec Moscou, selon Roustem Oumerov, à la tête du Conseil de sécurité ukrainien sur Facebook. Le DFAE contacté n'a pas encore confirmé.

(Keystone-ATS) «Dans les prochains jours, nous lancerons en Suisse des consultations entre de hauts responsables ukrainiens et américains sur les paramètres possibles d’un futur accord de paix», a indiqué sur Facebook Roustem Oumerov, à la tête du Conseil de sécurité ukrainien.

«L’Ukraine aborde ce processus avec une compréhension claire de ses intérêts. Il s’agit d’une nouvelle étape du dialogue qui se poursuit depuis quelques jours et qui vise principalement à harmoniser notre vision des prochaines étapes», a-t-il ajouté.

Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) n’a pas encore répondu aux sollicitations de Keystone-ATS.