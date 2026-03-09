La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

Législatives en Colombie: la gauche s’impose au Parlement

Keystone-SDA

La gauche du président Gustavo Petro a remporté les élections législatives en Colombie dimanche, selon des résultats préliminaires. Elle s'impose comme la force dominante du Congrès face à l'opposition de droite.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Avec près de 95% des bulletins dépouillés, le parti au pouvoir devance la droite lors d’élections considérées comme un baromètre en vue de la présidentielle du 31 mai. Elle avait déjà remporté le précédent scrutin, quand l’ex-guérillero avait été élu chef de l’Etat.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision