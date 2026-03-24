La 9e édition de Divinum se tient de mercredi à lundi à Morges

Keystone-SDA

Le salon des vins Divinum ouvre les portes de sa 9e édition mercredi à Morges (VD). Jusqu'au lundi 30 mars, près de 130 stands réunissent 2750 vins de 150 caves et domaines sur environ 5000 m2 au parc des Sports. Les vignobles alémaniques sont à l'honneur cette année.

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(Keystone-ATS) «Dans le contexte des défis qui se posent à la filière – entre arrachages de vignes, pression sur les prix et fluctuation de la demande – , notre rendez-vous morgien veut rappeler combien il est essentiel de valoriser et soutenir le travail de nos vigneronnes et vignerons», relève Richard Chassot, fondateur et organisateur de ce salon des vins, cité mardi dans un communiqué.

L’an dernier, Divinum avait connu un record d’affluence avec plus de 21’000 visiteurs, contre 18’500 en 2024 et quelque 20’000 en 2023 (ancien record).

Nombreuses animations

Pour cette édition 2026, le salon met à l’honneur les vins de Suisse alémanique, avec la Branchenverband Deutschschweizer Wein comme invitée spéciale. L’occasion pour le public de découvrir les vignobles d’outre-Sarine de seize cantons, représentant 2650 hectares, ainsi qu’une exposition, écrivent les organisateurs.

De nombreuses animations seront aussi proposées au public: des ateliers (cépages et truffes), des masterclass (cépage emblématique de Suisse alémanique, pinot noir), un quizz, l’élection du plus beau stand ou encore une chasse au trésor.

Côté pratique et transports publics, la compagnie des transports de la région Morges-Bière-Cossonay (MBC) offre 50% sur toutes ses lignes pour les visiteurs du salon, indiquent encore les responsables.