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La bataille de Morat (FR) commémorée par 5000 personnes

Keystone-SDA

Les cérémonies ont réuni samedi à Morat des représentants des autorités fédérales, cantonales et communales. Les discours ont mis l'accent sur la paix et la réconciliation, 550 ans après la bataille de 1476.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Quelque 5000 personnes ont participé samedi aux manifestations organisées à Morat à l’occasion du 550e anniversaire de la bataille de 1476. Parmi les temps forts figurait le «White Brunch & Party», qui affichait complet avec plus de 600 participants vêtus de blanc. Malgré les fortes chaleurs, le programme s’est déroulé sans difficulté majeure.

La journée a commencé par un recueillement à la Pantschau, suivi d’un cortège commémoratif jusqu’à l’église allemande, où se sont tenues les allocutions officielles. Une salve d’honneur a ensuite été tirée devant la porte de Berne. Les festivités se poursuivront jusqu’en octobre avec 42 projets.

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