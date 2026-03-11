La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
La Bernoise Veronica Fusaro chantera «Alice» à l’Eurovision

Keystone-SDA

"Alice": tel est le titre de la chanson qu'interprétera la Bernoise Veronica Fusaro en mai à Vienne au 70e Concours Eurovision (ESC). Cette ballade rock a été présentée mercredi à Zurich par la télévision alémanique SRF.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) La sélection de l’artiste avait déjà été communiquée en janvier. Originaire de Thoune (BE) et établie à Berne, Veronica Fusaro a été choisie parmi 493 candidatures dans le cadre d’une procédure en plusieurs étapes, impliquant un jury international composé de spécialistes et d’un panel de fans de l’Eurovision. Le vote a été pondéré à parts égales entre le jury et le public

La direction artistique et visuelle de sa prestation à l’ESC est confiée au Suédois Fredrik «Benke» Rydman. Les demi-finales de l’ESC sont agendées aux 12 et 14 mai 2026. Veronica Fusaro y chantera lors de la deuxième demi-finale. La finale est prévue le 16 mai. Cette édition réunit des artistes issus de 35 pays.

