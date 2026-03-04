La BNS confie à Emphase les nouveaux billets de banque

Keystone-SDA

La Banque nationale suisse (BNS) a confié à l'agence lausannoise Emphase le développement graphique d'une nouvelle série de billets, après que l'entreprise a remporté la mise au concours. Ces nouveaux billets devraient être émis au début des années 2030, au plus tôt.

1 minute

(Keystone-ATS) Avec un concept qui a obtenu le meilleur résultat final au terme des différentes phases d’évaluation, «la société a proposé une interprétation du thème ‘La Suisse, tout en relief’ particulièrement convaincante et qui se prête parfaitement au développement des nouveaux billets», fait savoir la BNS dans un communiqué publié mercredi.

Celle-ci a mandaté Emphase afin de poursuivre la conception graphique des futurs billets mais le choix du graphisme définitif reviendra au Conseil de banque, précise-t-elle.

Les douze concepts soumis au concours seront exposés au forum BNS, à Zurich, du 5 au 15 mars.