La cagnotte de 189,9 millions est tombée à l’Euro Millions

Keystone-SDA

Une personne a trouvé la combinaison gagnante du tirage de l’Euro Millions de mardi. Elle remporte au total 189,9 millions de francs. Pour gagner, il fallait jouer les numéros 12, 14, 27, 44 et 50 et les étoiles 4 et 12.

1 minute

(Keystone-ATS) Lors du prochain tirage vendredi, 15 millions de francs seront en jeu, indique la Loterie Romande. Cette loterie transnationale est proposée dans douze pays européens, dont la Suisse et le Liechtenstein.

