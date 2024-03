La Castou quitte définitivement la scène

2 minutes

(Keystone-ATS) La Castou quitte définitivement les scènes romandes. La comédienne, danseuse et chanteuse à la gouaille inimitable s’est éteinte mercredi à son domicile. Elle avait notamment joué dans plusieurs sitcoms sur la TSR dont “Carnotzet”, “Bigoudi” ou “Les Pique-Meurons”.

L’artiste de 75 ans s’est éteinte mercredi en début d’après-midi chez elle à Denens (VD). Elle a choisi “d’aller rejoindre “François Silvant”, son fidèle ami mort en 2007, a annoncé sa famille. Elle a eu recours à Exit Suisse romande, souffrant depuis de “longs mois” de “douleur intolérable engendrée par une maladie incurable”.

Née en 1948 à Saignelégier, Catherine Burkhardt avait débuté sa carrière à l’âge de 18 ans. Elle s’était alors choisi un patronyme “La Castou” suggéré par un ami qui trouvait qu’elle cassait tout.

Mille vies

Difficile d’évoquer en quelques lignes sa “Vie de patachon”, du nom de son autobiographie parue en 2021. Elle a eu “plus de mille vies”, rappellent ses proches dans un communiqué.

Elle a commencé par un apprentissage de photographe. Puis elle est engagée comme danseuse, notamment dans des émissions de variétés de la TSR avec Claude Nougaro, Serge Gainsbourg ou France Gall. Cette touche-à-tout multiplie les passages sur scène, pour chanter, danser ou y jouer la comédie. Elle y rencontrera Jacques Brel et aura l’honneur de faire la première partie de son tour de chant à Knokke-le-Zoute.

La Castou réalisera de nombreuses tournées durant les années 1970 à l’affiche de revues ou comme artiste de cabaret. Ces dix dernières années, à Denens, elle s’est occupée d’une troupe d’actrices et d’acteurs amateurs, “Les Huluberlus”, lui apportant “son langage pour le moins fleuri et ses coups de gueule mémorables”, ajoute sa famille. Selon ses voeux, aucune cérémonie ne sera organisée.

Hommage de son canton

Le gouvernement jurassien a salué la mémoire de l’artiste franc-montagnarde. “Durant sa longue et riche carrière de danseuse, chanteuse et comédienne, elle a fait rayonner la culture jurassienne en Suisse et partout dans le monde”, écrit-il sur la plateforme X.

“Même avec les derniers projecteurs éteints, les couleurs de sa vie réchaufferont longtemps nos cœurs”, a pour sa part réagi la conseillère fédérale jurassienne Elisabeth Baume-Schneider sur le même réseau social.