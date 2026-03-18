La chute d’une télécabine fait un mort au-dessus d’Engelberg (OW)

Keystone-SDA

La chute d'une télécabine mercredi matin dans le domaine skiable d'Engelberg (OW) a fait un mort. Cette personne se trouvait seule dans la cabine, indique la police nidwaldienne aux médias.

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(Keystone-ATS) L’accident est survenu peu avant 11h00 sur territoire nidwaldien. Une télécabine à huit places de la remontée mécanique «Titlis Xpress» s’est écrasée au sol, peu après la station intermédiaire en direction de la station supérieure de Schlächtismatt. Elles a fait plusieurs tonneaux dans la pente enneigée.

Le service de la remontée mécanique a été alors été suspendu. Les personnes se trouvant dans les autres cabines ont été évacuées. Cette opération a duré jusque dans l’après-midi. Une enquête a été ouverte pour établir les causes et les circonstances de l’accident. Selon le Blick, le vent soufflait puissamment au moment de l’accident.