La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

La Confédération déconseille les voyages en Israël

Keystone-SDA

Après l'escalade de violence au Proche-Orient samedi, la Confédération déconseille tout voyage en Israël. La même recommandation s'applique depuis quelque temps déjà à l'Iran.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Après que le gouvernement israélien a déclaré l’état d’urgence et fermé l’espace aérien, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) a réagi samedi en renforçant son avertissement aux voyageurs.

L’évolution de la situation est incertaine, selon le DFAE. Les ressortissants suisses qui se trouvent en Israël sont invités à utiliser les moyens de transport commerciaux disponibles s’ils souhaitent quitter le pays. La décision de partir est volontaire, à leurs propres risques et à leurs propres frais.

Le DFAE avait déjà déconseillé les voyages en Iran. Israël et les Etats-Unis ont lancé samedi des «attaques de grande envergure» contre l’Iran. La semaine dernière, les parties avaient négocié à Genève.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision