La Confédération prévoit une journée de deuil national le 9 janvier

Keystone-SDA

Après l'incendie du nouvel an Crans-Montana (VS), la Confédération prévoit, en collaboration avec les Eglises suisses, une journée de deuil national le vendredi 9 janvier, a déclaré le président de la Confédération Guy Parmelin dans une interview au SonntagsBlick.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Les cloches des églises sonneront vendredi prochain à 14 heures dans toute la Suisse, en signe supplémentaire de solidarité nationale, a annoncé Guy Parmelin dans l’interview publiée dimanche. Une minute de silence est en outre prévue à ce moment-là, a déclaré le président de la Confédération. «Dans ce moment de recueillement, tous les habitants de la Suisse peuvent se souvenir personnellement des victimes de la catastrophe», a-t-il indiqué.

La minute de silence et la sonnerie des cloches de l’église doivent avoir lieu en même temps que le début de la cérémonie funèbre à Crans-Montana. Une cérémonie officielle de commémoration en l’honneur des victimes de l’incendie est prévue le 9 janvier dans la station valaisanne, a écrit la commune sur son site Internet.

