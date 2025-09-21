La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
La famille Murdoch intéressée pour investir dans TikTok selon Trump

Le président américain Donald Trump a affirmé dimanche que le magnat des médias Rupert Murdoch et son fils aîné Lachlan pourraient faire partie des investisseurs qui prendront le contrôle de TikTok aux Etats-Unis.

(Keystone-ATS) Depuis son retour au pouvoir en janvier, Donald Trump cherche à maintenir la populaire application de vidéos TikTok aux Etats-Unis, qu’une loi prévoyait d’interdire au nom de la sécurité nationale.

Pour cela, il négocie avec Pékin la cession des activités américaines de la plateforme à un consortium d’investisseurs qu’il qualifie de «patriotes», dont son allié Larry Ellison, à la tête du géant technologique Oracle, et l’entrepreneur Michael Dell.

Dimanche, il a ajouté des noms à la liste. «Ce sont des personnes très connues. Larry Ellison est l’un deux. (…) Michael Dell est impliqué. (…) Un homme appelé Lachlan est impliqué», a-t-il déclaré dans une interview à la chaîne de télévision Fox News.

«Lachlan Murdoch (…) vous devriez lui téléphoner. Et Rupert sera probablement dans le groupe. Je pense qu’ils seront dans le groupe», a-t-il poursuivi dans un sourire.

Lachlan Murdoch, justement patron de Fox News – chaîne particulièrement prisée du président américain -, est le fils aîné de Rupert Murdoch, qui a bâti un empire dans les médias à cheval entre les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et l’Australie.

Les héritiers du puissant nonagénaire ont récemment trouvé un accord permettant à Lachlan, proche des opinions conservatrices de son père, de contrôler le groupe après son décès.

