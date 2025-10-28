La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

La fille de Brigitte Macron alerte sur l’état de santé de sa mère

Keystone-SDA

La fille de Brigitte Macron a dénoncé mardi devant le tribunal une "dégradation des conditions de santé" de sa mère. Cette dernière est la cible d'une infox l'accusant d'être une personne transgenre. Dix personnes sont actuellement jugées à Paris pour cyberharcèlement.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) L’épouse du chef de l’Etat «est contrainte de faire attention aux tenues (qu’elle porte), aux postures car elle sait que son image peut-être détournée» en permanence, a déploré Tiphaine Auzière, avocate de 41 ans, au cours de sa déposition devant le tribunal correctionnel.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision