La Fondation bernoise de crédit agricole réduit ses taux de soutien

Keystone-SDA

La Fondation bernoise pour le crédit agricole (CAB) a décidé de réduire ses taux de soutien. De 2022 à 2025, les montants versés ont été nettement supérieurs aux montants remboursés. La CAB manque aujourd'hui de liquidités.

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(Keystone-ATS) Les taux de soutien seront réduits de 15%, comme indiqué dans une fiche d’informations effective à partir du 1er mars dernier. L’administration cantonale souligne lundi dans un communiqué que la Confédération a élargi l’offre de crédits sans attribuer de fonds fédéraux supplémentaires à la CAB.

De plus, depuis août 2025, il existe une liste d’attente pour les versements. Le délai est actuellement d’environ 14 mois, à compter de la date de la décision. Celui-ci devrait passer à 17 mois au cours de l’année 2026. L’adaptation des taux de soutien vise à éviter que ce délai d’attente n’augmente encore.

Selon son rapport, la fondation a accepté l’an dernier 395 demandes de crédit, soit presque 50 de plus que l’année précédente. En raison des problèmes de liquidités, des versements partiels ont dû être effectués dans 42 cas.

Le canton délègue certaines tâches du secteur agricole à la Fondation bernoise de crédit agricole. Cette dernière statue notamment sur les demandes de crédits d’investissement et de prêts d’aide au fonctionnement pour les exploitations agricoles.