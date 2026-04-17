La gare de La Verrerie (FR) rénovée pour 18 millions de francs

Keystone-SDA

Les Transports publics fribourgeois vont investir près de 18 millions de francs dans la modernisation de la gare de La Verrerie, dans le district de la Veveyse. Ils viennent de mettre les travaux, dont le démarrage est prévu en 2028, à l’enquête publique dans la Feuille officielle.

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(Keystone-ATS) Le projet s’inscrit dans le cadre de la poursuite du renouvellement des infrastructures situées sur la voie métrique, à savoir les lignes S50/S51 Montbovon-Palézieux, ont indiqué vendredi les TPF. Le chantier devrait débuter au printemps 2028 pour durer une année.

Les travaux permettront de répondre aux exigences de la loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (LHand). La gare, aujourd’hui dépourvue de quais, pourra à l’avenir compter sur deux quais ferroviaires ainsi que d’une salle d’attente.

Bâtiment démoli

Toutes les infrastructures et superstructures seront également renouvelées. Il s’agit de remplacer notamment les lignes de contact ou encore 650 mètres de voie. Vétuste, le bâtiment de la gare sera par ailleurs démoli, précise le communiqué des TPF.

Les travaux permettront de réduire le temps de fermeture des barrières lorsque les trains sont en gare. Les deux quais seront construits de fait à ce que les trains ne s’arrêtent plus sur le passage à niveau pour faire monter et descendre les voyageurs.

Deux quais de bus seront en outre construits et la route communale d’accès élargie pour permettre aux bus d’opérer un demi-tour, la gare de La Verrerie étant un terminus pour les bus. Une marquise de type gare chalet et un abri pour vélos seront aussi aménagés.