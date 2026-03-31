La lettre numérique disponible dans l’offre de base de La Poste

Keystone-SDA

A partir de mercredi, la lettre numérique fera partie des services de base de la Poste. Les clients pourront ainsi envoyer et recevoir des courriers électroniques, même si leur utilisation reste facultative.

1 minute

(Keystone-ATS) La Poste Suisse a présenté ce produit mardi devant la presse à Berne. Elle réagit ainsi à la forte croissance des services numériques: 4,5 millions d’envois ont été expédiés par voie numérique en 2025, ce qui, selon la Poste, correspond à une augmentation de 60% par rapport à 2024.

La Poste exploitera ainsi à l’avenir un système de distribution hybride. Les personnes qui ne souhaitent pas recevoir de lettres numériques continueront à recevoir des lettres physiques. Dans ce cas, la Poste produira des lettres physiques à partir des envois déposés par voie électronique et les acheminera par la voie postale traditionnelle.

Fin 2025, 360’000 clients privés s’étaient abonnés à la réception d’envois numériques, soit environ 90% de plus qu’il y a un an.