La maison de Rihanna visée par des tirs à Los Angeles

Keystone-SDA

La maison de la chanteuse Rihanna à Los Angeles a été touchée par des balles après qu'une femme a ouvert le feu sur la propriété, ont rapporté dimanche plusieurs médias. La vedette de la chanson se trouvait à l'intérieur de sa maison au moment des faits.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) L’assaillante présumée a tiré dimanche après 13h00 environ dix coups de feu depuis un véhicule garé en face de la demeure située dans le quartier de Beverly Hills, a rapporté le Los Angeles Times, citant la police.

Au moins une balle a transpercé un mur de la maison, où Rihanna vit avec son conjoint A$AP Rocky et leurs trois enfants, a assuré la chaîne d’information locale KTLA.

La police soupçonne une femme d’une trentaine d’années, qui aurait pris la fuite avant d’être arrêtée. Son arme a été saisie lors de l’arrestation, a précisé KTLA.

Les enquêteurs cherchent toujours à déterminer ses motivations. La chanteuse et femme d’affaires n’a pas commenté ces informations.

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

