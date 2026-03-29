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La municipalité d’Yverdon passe à droite – Carmen Tanner pas réélue

Keystone-SDA

La municipalité d'Yverdon-les-Bains a basculé à droite dimanche. Le PLR remporte trois sièges (+1) et emmène dans son élan un Vert'libéral. La gauche recule à trois sièges. L'écologiste sortante Carmen Tanner n'est pas réélue.

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(Keystone-ATS) Les cartes ont été rebattues dans la deuxième ville du canton de Vaud, la municipalité passant d’une majorité à 5-2 pour la gauche à un score de 4-3 pour la droite. Le PS n’a pas réussi à sauver le siège du syndic Pierre Dessemontet qui s’est retiré après une législature tendue. Les Verts perdent aussi une élue, la cosyndique Carmen Tanner ne terminant qu’au dixième rang.

Le PLR fait figure de grand vainqueur. François Armada termine en tête avec 55,35% des voix (3868), devant le socialiste Julien Wicki (3845), puis le PLR Christian Weiler (3689). La conseillère nationale socialiste Brenda Tuosto suit, devant l’écologiste Benoist Guillard, le PLR Dominique Viquerat et le Vert’libéral Pierre-Henri Meystre, une première pour ce parti à la municipalité d’Yverdon-les-Bains.

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