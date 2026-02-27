La Nasa annonce une refonte de son programme lunaire Artémis

Keystone-SDA

La Nasa a annoncé vendredi une large refonte de son programme lunaire Artémis, qui a subi de multiples retards ces dernières années. Elle entend ainsi assurer un retour des Américains sur la surface lunaire en 2028, comme prévu.

(Keystone-ATS) Pour tenir cette échéance, la Nasa va «ajouter des missions» entre le vol Artémis 2 prévu pour ce printemps et un retour sur la surface lunaire, a déclaré le patron de la Nasa Jared Isaacman lors d’une conférence de presse.

La mission Artémis 3 ne comprendra ainsi désormais plus d’alunissage et cette étape cruciale sera tentée plus tard, lors de deux missions en 2028, a-t-il précisé.