La nouvelle saison culturelle du CERN met la jeunesse à l'honneur

La nouvelle saison culturelle du CERN, intitulée "Génération Higgs", est consacrée à la jeunesse, moteur de curiosité, de créativité et d'innovation. Elle débute jeudi avec la projection du court-métrage de Cédric Klapisch "Les vrais chercheurs... (ne savent pas ce qu'ils cherchent)".

1 minute

(Keystone-ATS) «Avec cette nouvelle saison, nous voulons inviter les jeunes générations à s’approprier la physique, et la science en général : à l’exprimer, à la questionner, ainsi qu’à repenser la façon dont elle est transmise», indique le CERN dans un communiqué. Plus d’une dizaine d’événements sont programmés jusqu’à l’été prochain.

La soirée d’ouverture se fera en présence du réalisateur français et du co-réalisateur Jean-Luc Perréard. Cédric Klapisch a suivi pendant près de trois ans la construction du Portail de la science, sous la houlette de l’architecte Renzo Piano et d’un groupe de scientifiques du monde entier. Fabiola Gianotti, directrice générale du CERN, sera aussi présente à cette occasion.

Le public sera invité à découvrir le talent d’élèves du secondaire de la région avec «Partage ta science» ainsi que la pièce de théâtre «Collision(s)», qui propose un voyage poétique révélateur des résonances entre la recherche scientifique et l’expérience humaine. Au progamme également, la finale internationale de «FameLab», un important concours de communication scientifique ainsi qu’un «concert de piano galactique».

https://home.cern/fr

