La pauvreté est en diminution dans le canton de Vaud

Keystone-SDA

La part de la population vaudoise vivant sous le seuil de pauvreté (minimum vital) a diminué entre 2012 et 2022. Elle est passée de 5% à 3,9%, selon un rapport publié jeudi. Il montre dans le même temps que les aides financières divisent ce taux de pauvreté par trois.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Ce nouveau rapport social vaudois est le troisième après ceux parus en 2017 et en 2011. Il a été présenté devant les médias à Lausanne par la conseillère d’Etat Rebecca Ruiz. «La politique sociale du canton réduit clairement la pauvreté (…) et sécurise les parcours de vie», a-t-elle déclaré. «Les prestations sociales préviennent également la précarisation», a-t-elle ajouté.

En analysant les types de ménage les plus courants dans la population – personnes seules, couples, familles avec enfants, femmes seules avec enfants et seniors -, le rapport montre que le niveau de vie médian des Vaudois a progressé de 4,5% en termes réels entre 2012 et 2022.

Les 3,9% de la part de la population vivant sous le seuil de pauvreté, soit en-dessous du minimum vital, représentent quelque 30’000 personnes.

