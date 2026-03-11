La piste d’un acte terroriste écarté a priori à Chiètres (FR)

Keystone-SDA

La piste terroriste semble écartée dans l'incendie d'un car postal survenu mardi soir à Chiètres (FR) qui a fait 6 morts et 5 blessés, a indiqué le chef de la communication de la police cantonale Martial Pugin. Les questions sur l'auteur de l'acte restent ouvertes.

(Keystone-ATS) «La piste d’un acte volontaire est privilégiée et les investigations et vérifications se poursuivent», a précisé mercredi Martial Pugin sur les ondes de la RTS. En revanche, «pour l’heure, aucun élément ne met en évidence» un acte terroriste, a-t-il ajouté.

Au-delà, relève la police cantonale, l’identification des six personnes décédées pourrait prendre plusieurs jours. Les travaux médico-légaux nécessaires sont en cours, a déclaré encore à Keystone-ATS Martial Pugin, sans pouvoir estimer le temps.

Véhicule évacué

Quatre passagers ont également été blessés dans l’incendie, ainsi qu’un ambulancier. Leur identité a été établie mardi soir. La police cantonale n’était pas encore en mesure de fournir des informations plus précises, notamment sur le sexe et l’âge des personnes.

Trois des blessés ont été hospitalisés, deux dans un état grave et un qui «a pu regagner son domicile dans la nuit». Deux autres personnes ont été examinées en outre sur place et leur état n’a pas nécessité d’hospitalisation, a détaillé Martial Pugin.

La route théâtre du drame à Chiètres a été rouverte par ailleurs à la circulation mercredi matin. Le car postal incendié a été évacué, a constaté un photographe de Keystone-ATS. Le véhicule a pris feu rue de Morat, au centre de la commune fribourgeoise.

Information des autorités

L’alarme a été donnée vers 18h25. Selon la police, lorsque les secours sont arrivés sur place, le bus était déjà entièrement en flammes. Les autorités fribourgeoises tiendront une conférence de presse mercredi à 14h00 pour faire le point sur la situation.

Sur le plan politique, le Conseil national et le Conseil des Etats ont observé une minute de silence au lendemain du drame. Le président de la Chambre du peuple Pierre-André Page (UDC/FR) a exprimé ses condoléances aux familles des victimes au nom du parlement et en son nom propre.

«C’est avec une très grande émotion que nous avons appris l’incendie d’un car postal à Chiètres», a fait savoir le Fribourgeois, tout en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés. Le président du Conseil des Etats Stefan Engler (Centre/GR) a souligné lui le caractère brutal de l’événement.

Hommage du Conseil d’Etat

«Une situation banale, peut-être au retour du travail ou de l’école, a pris une tournure inimaginable», a déclaré Stefan Engler. A ses yeux, les circonstances du drame doivent être «rapidement clarifiées».

Pendant la nuit, le Conseil d’Etat fribourgeois a adressé ses condoléances aux familles et proches des victimes. Il a aussi adressé ses pensées à toutes les personnes touchées et salué «l’engagement et le professionnalisme des services de secours, des forces de sécurité ainsi que de toutes les personnes mobilisées».

La Poste Suisse s’est dite pour sa part «profondément touchée» par l’incendie du car postal. Le géant jaune a exprimé ses condoléances aux victimes et à leurs proches. «C’est une terrible tragédie qui s’est produite hier à Chiètres», a dit Stefan Regli, directeur général de CarPostal et membre de la direction de la Poste.

Enquête à Fribourg

L’enquête relève de la compétence de la police fribourgeoise, sous la direction du Ministère public cantonal, relève encore le communiqué. CarPostal est en «contact étroit avec les autorités et fait tout ce qui est en son pouvoir pour élucider ce terrible incident».

Neuf ambulances et un hélicoptère de la Rega ont été dépêchés sur place mardi soir. Sis dans le district du Lac, la commune de Chiètres compte 5500 habitants. Une hotline (0800 261 700) a été mise en place pour les familles et pour les témoins.