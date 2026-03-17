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La police recherche les témoins de la bagarre près du Rhône

Keystone-SDA

La brigade criminelle de la police genevoise recherche les témoins d'une bagarre vendredi soir dans le quartier de la Coulouvrenière entre de nombreuses personnes qui a abouti à la noyade d'un homme dans le Rhône. La victime était d'origine nigériane et âgée de 25 ans.

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(Keystone-ATS) L’homme est tombé dans l’eau à proximité du Bâtiment des forces motrices vers 22h40, a rappelé mardi la police genevoise. Malgré les importants moyens mis en oeuvre pour tenter de le sauver, son corps n’a été retrouvé que samedi matin.

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