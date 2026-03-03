La population vaudoise a augmenté de 1% en 2025

Keystone-SDA

La population vaudoise a crû de 8500 personnes en 2025 - soit de 1% - pour atteindre 864'200 habitants à la fin du mois de décembre (contre 855'700 un an plus tôt). La population étrangère, 34% des habitants, a davantage augmenté que la population suisse, avec respectivement une hausse de 1,8% (5200 personnes), contre 0,6% (3300 personnes).

(Keystone-ATS) Cet accroissement démographique est inférieur à celui enregistré en 2024 (+9400 ou +1,1%). Depuis le début des années 2020, la croissance du canton oscille entre +0,9% et +1,1%, à l’exception de 2023 (+15’500 ou +1,9%), année marquée par la prise en compte des personnes détentrices du statut de protection S en provenance d’Ukraine dans la population résidante permanente, indique mardi Statistique Vaud dans un communiqué.

La hausse de la population vaudoise concerne tous les districts en 2025, mais c’est dans celui de l’Ouest lausannois qu’elle a été la plus marquée, avec une hausse de 3,3% (+2800 personnes). Croissance aussi pour les districts de Broye-Vully (+1,5%) et d’Aigle (+1,3 %). Tous deux, aux côtés de l’Ouest lausannois, se placent régulièrement dans le trio de tête depuis cinq ans, avec en moyenne +2,3% pour l’Ouest lausannois, +1,8% pour Aigle et +1,7 % pour Broye-Vully.

A l’autre bout de l’échelle, la variation est la moins élevée en 2025 dans les districts de Lausanne (+0,5%) et de Morges (+0,5%).

Le vieillissement se poursuit

Si la population vaudoise a augmenté en 2025, elle a aussi pris de l’âge pendant cette même période. C’est par exemple la population âgée de 80 ans et plus qui augmente le plus (+4,1% ou +1800 personnes) et les 0-19 ans qui augmentent le moins (+0,2% ou +400 personnes). Ces résultats illustrent la tendance à l’accélération du vieillissement démographique. La part des personnes âgées augmente avec le temps, tandis que celle des jeunes diminue, note le Canton.

Entre 2000 et 2025, la proportion des personnes âgées de 65 ans et plus est passée de 15% à 17%. Elle pourrait atteindre 23% d’ici 2050. La progression est encore plus rapide pour le groupe des 80 ans et plus, dont la proportion passerait de 5% aujourd’hui à 9% en 2050. Dans le même temps, la part des jeunes de moins de 20 ans, qui s’élevait à 23% en 2000, descendrait à 20% en 2050.

Enfin, parmi les 34% des résidents permanents de nationalité étrangère, deux tiers proviennent d’un pays de l’Union européenne ou de l’AELE. La communauté française (64’000 personnes ou 22% de la population étrangère) est la plus fournie, devant les communautés portugaise (18%), italienne (10%), espagnole (6%) et kosovare (4%).