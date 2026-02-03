La présidente vénézuélienne rencontre une diplomate américaine

La nouvelle cheffe de mission diplomatique des Etats-Unis au Venezuela Laura Dogu a évoqué lundi, lors de sa première rencontre avec la présidente par intérim Delcy Rodriguez, la nécessité d'une "transition" au Venezuela, un mois après la capture de Nicolás Maduro.

(Keystone-ATS) «J’ai rencontré Delcy Rodríguez et Jorge Rodríguez [président de l’Assemblée nationale, ndlr] pour réitérer les trois phases que [le chef de la diplomatie américaine Marc] Rubio a proposées pour le Venezuela: stabilisation, reprise économique et réconciliation et transition», a écrit sur le réseau social X Mme Dogu, arrivée samedi à Caracas.

En parallèle, Mme Rodriguez a nommé l’ancien ministre des affaires étrangères Félix Plasencia comme chef de mission diplomatique aux Etats-Unis. La nomination de M. Plasencia marque un tournant dans les relations entre Washington et Caracas.

Celles-ci avaient été rompues en 2019 quand les Etats-Unis, sous le premier mandat du président Donald Trump, avaient contesté la première réélection à la présidence de Nicolás Maduro et choisi de reconnaître à la place un gouvernement parallèle dirigé par l’opposant Juan Guaido.

Machado veut parler avec Rodriguez

«L’installation, tant au Venezuela de la représentation diplomatique du gouvernement des Etats-Unis qui sera dirigée par Mme Laura Dogu, que de notre représentation diplomatique à Washington, se fera dans les prochains jours», a affirmé en soirée le ministre vénézuélien des affaires étrangères Ivan Gil.

«Le gouvernement [vénézuélien] a souligné la nécessité de construire un agenda productif, de paix, de respect, un agenda qui s’aligne parfaitement sur les principes du droit international […] afin que nous puissions définitivement orienter les relations entre les Etats-Unis et le Venezuela vers un chemin de bonheur pour les deux peuples», a poursuivi M. Gil. Il a appelé de ses voeux la levée des sanctions économiques américaines «dans le cadre de la diplomatie».

La cheffe de l’opposition vénézuélienne Maria Corina Machado, prix Nobel de la paix, a aussi utilisé le mot «transition» en évoquant une possible rencontre avec Mme Rodriguez.

«S’il est nécessaire d’échanger lors d’une rencontre pour définir le calendrier d’une transition, ce sera fait», a affirmé Mme Machado, selon une transcription d’une rencontre virtuelle avec des médias colombiens rendue publique par son service de presse. Mais le gouvernement provisoire de Mme Rodríguez «reste la mafia», a-t-elle ajouté.

Fille de Cabello

Au moment où le président américain Donald Trump normalise ses relations avec l’exécutif vénézuélien, après la capture par les Etats-Unis de son homologue vénézuélien Nicolás Maduro et de son épouse lors d’une opération militaire spectaculaire à Caracas, le rôle dévolu à Mme Machado dans le futur paysage politique du pays reste inconnu.

Mme Rodriguez a donné des gages de bonne volonté à M. Trump avec une réforme de la loi pétrolière et l’annonce d’une amnistie générale. Mais elle a nommé lundi ministre du tourisme Daniella Cabello, fille du puissant ministre de l’intérieur Diosdado Cabello, dont la tête est mise à prix à 25 millions de dollars par les Etats-Unis. La nomination de la fille de Diosdado Cabello apparaît comme un signe du pouvoir toujours important de celui-ci.

La nouvelle ministre du tourisme a été sanctionnée par le trésor américain en 2024, accusée d’avoir soutenu les ordres de M. Maduro visant à «réprimer la société civile». La même année, elle avait été nommée par M. Maduro directrice de l’agence de promotion des exportations du Venezuela et d’un organisme pour la promotion touristique.

Diosdado Cabello incarne l’aile radicale du chavisme, une doctrine d’inspiration socialiste fondée par le feu président Hugo Chávez. Il est considéré comme l’un des dirigeants les plus puissants du pays.