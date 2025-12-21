La qualité de l’air s’améliore à Fribourg

Keystone-SDA

La qualité de l'air s'est améliorée sur l'ensemble du territoire fribourgeois ces dernières années. Seules les valeurs d’ozone et d’ammoniac sont encore régulièrement trop élevées, selon un premier bilan du Service de l'environnement fribourgeois (SEn).

(Keystone-ATS) Les efforts doivent être maintenus en Suisse et à l’étranger, pour assurer une diminution concentrations de ces deux composants, indique le SEn dans un communiqué. Ce dernier dresse un premier bilan cinq ans après l’entrée en vigueur d’un plan de mesures pour la protection de l’air.

Dans le domaine des combustions, le bilan est mitigé. Contrairement aux chauffages centraux au bois, les chauffages de locaux individuels (poêles, cheminées, etc.) ne sont pas soumis à des contrôles périodiques pour limiter les émissions nocives, alors qu’ils représentent une source importante de particules fines.

Les contrôles réalisés sur les moteurs diesel de chantier montrent que le parc d’engins est, dans l’ensemble, conforme aux standards actuels de la technique. En parallèle, le SEn a débuté en 2024 la première étape du recensement des moteurs diesel hors-chantier, peut-on lire dans le communiqué.

Bilan positif pour l’agriculture

Les projets de hiérarchisation du trafic routier s’avèrent généralement efficaces à l’échelle d’un quartier. Toutefois, pour améliorer durablement la qualité de l’air à l’échelle régionale, ils doivent être accompagnés d’un report modal ou d’une transition vers des véhicules non thermiques. D’autres mesures, comme la décarbonation des véhicules des transports publics fribourgeois (TPF), sont jugées satisfaisantes.

«Pour l’agriculture le bilan est plutôt bon», déclare le SEn. Des efforts ont déjà été menés pour informer sur les exploitants sur la réduction des émissions d’ammoniac dans les étables. Cette démarche montrera ses effets progressivement, en raison du «temps nécessaire à l’assimilation des connaissances et à la mise en œuvre de projets d’amélioration», explique-t-il. Plusieurs autres mesures visant à réduire les émissions d’ammoniac ont donné des résultats satisfaisants.

D’après le SEn, le bilan ne met pas en évidence la nécessité d’élaborer un nouveau plan de mesures pour la protection de l’air à court terme. La poursuite de la mise en oeuvre de ce plan est privilégiée, avec une adaptation éventuelle en fonction des recommandations fédérales et d’une possible révision des valeurs limites.