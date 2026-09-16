La RSI taille aussi dans ses effectifs

Keystone-SDA

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La Radio-télévision suisse italienne (RSI) supprimera entre huit et douze postes en équivalent plein temps en 2027. Dans le cadre du projet de transformation "Enavant" de la SSR, elle doit réaliser 3,4 millions de francs d'économies.

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(Keystone-ATS) La réduction des effectifs sera «presque entièrement» absorbée par les fluctuations naturelles et les retraites anticipées, a indiqué mercredi l’entreprise.

L’essentiel des économies doit être obtenu grâce à des adaptations des processus, des méthodes de production et des structures. La RSI prévoit également de réduire les coûts de réalisation et de production de certaines émissions, ce qui entraînera quelques adaptations de l’offre destinée au public.

Dans le domaine de l’information, la RSI entend davantage recourir aux contenus et aux services de la SRF, de la RTS et de la RTR, tout en optimisant ses processus de production. Dans la culture, les échanges de contenus avec la SRF et la RTS ainsi que les synergies entre le numérique et la télévision seront renforcés. Une réduction de la contribution aux orchestres de la Suisse italienne est également prévue.

SRF et RTS aussi concernées

Les autres régions linguistiques sont elles aussi concernées par les économies. Outre-Sarine, la SRF a annoncé lundi qu’elle économiserait 9,7 millions de francs en 2027 et supprimerait 38 postes en équivalent plein temps. Les mesures toucheront également les programmes de télévision et de radio.

Mardi, la RTS a pour sa part détaillé 8,1 millions de francs d’économies pour l’an prochain, avec la suppression de 25 équivalents plein temps, correspondant à 30 postes. Un maximum de douze licenciements est prévu, la plupart des suppressions devant être absorbées par les départs naturels et les retraites. Le nombre de cadres doit en outre être réduit de 13%.

La RTS prévoit notamment de renforcer les synergies avec les autres régions linguistiques.

Ces mesures s’inscrivent dans le projet «Enavant», par lequel la SSR entend économiser quelque 270 millions de francs d’ici 2029, notamment en raison de la baisse de la redevance. Environ 80 millions de francs d’économies sont prévus pour la seule année 2027.

Selon des chiffres publiés en avril, la SSR compte 6766 collaborateurs et collaboratrices, représentant 5479 postes à plein temps.