La RTS supprimera 25 postes en 2027

Keystone-SDA

Partager

La Radio Télévision Suisse (RTS) a précisé ses mesures d'économie pour 2027. Celles-ci portent sur 8,1 millions de francs et prévoient la suppression de 25 postes en équivalent plein temps ainsi que des synergies avec les offres des autres régions linguistiques.

1 minute

(Keystone-ATS) En outre, pour atteindre ses objectifs, la RTS «simplifiera plusieurs productions et mettra à profit les possibilités de travail en équipe désormais réalisables sur le nouveau site de Lausanne-Écublens», écrit-elle mardi dans un communiqué.

Ces économies s’inscrivent dans le cadre du projet de transformation Enavant mené à l’échelle de la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR), qui vise à réaliser environ 270 millions de francs d’économies d’ici 2029. La veille, la radio-télévision alémanique SRF a annoncé la suppression de 38 postes en équivalents plein temps d’ici 2027.

Au total, selon des chiffres datant d’avril dernier, la SSR compte 6766 collaborateurs et collaboratrices, soit 5479 postes à temps plein. La RTS compte pour sa part 1800 collaboratrices et collaborateurs.