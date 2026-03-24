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La Russie a lancé un millier de drones sur l’Ukraine en 24 heures

Keystone-SDA

La Russie a lancé près d'un millier de drones contre l'Ukraine en 24 heures, a indiqué mardi l'armée de l'air ukrainienne, après une vague de frappes en pleine journée d'une ampleur rare qui a fait au moins trois morts.

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(Keystone-ATS) La Russie a mené «l’une des attaques les plus massives sur l’Ukraine» avec «556 drones d’attaques» lancés mardi entre 09h00 et 18h00 locales, qui s’ajoutent aux 392 drones et 34 missiles envoyés dans la nuit, ont indiqué les forces ukrainiennes.

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