La Saint-Nicolas revient à Fribourg du 5 au 7 décembre

Keystone-SDA

La Ville de Fribourg va vivre une nouvelle Saint-Nicolas du 5 au 7 décembre. La zone de marché sera étendue cette année aux rues pavées du Bourg. Les transports publics en ville seront gratuits la journée du samedi.

1 minute

(Keystone-ATS) Le vendredi à 19h, sainte Barbe et sainte Catherine partiront en cortège avec les fifres du collège St-Michel au Temple. La cérémonie d’ouverture s’y déroulera sous le thème de «l’enfance et la joie» accompagnée par le Chœur St-Michel, ont indiqué mardi les organisateurs.

Le samedi, St-Nicolas, Balou et le cortège officiel descendront à 17h depuis le collège St-Michel pour arriver à la cathédrale environ une heure plus tard et pour prononcer le fameux discours. L’an dernier, près de 25’000 personnes avait acclamé l’évêque de Myre, malgré le froid.

Le dimanche, une journée des familles sera à nouveau organisée avec des surprises, ateliers, puzzle, fresque participative et chasse aux biscômes. L’enquête «Où est donc la crosse de saint Nicolas?», créée initialement pour l’inauguration du Bourg, reviendra à l’occasion de la fête et se prolongera tout le mois de décembre. Les Rendez-vous musicaux proposeront cette année un record de 28 chœurs fribourgeois.

www.st-nicolas.ch