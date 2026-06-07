La saison des vers luisants va battre son plein

Keystone-SDA

La saison des vers luisants commence ces jours en Suisse. Les organisations de protection de la nature et les scientifiques invitent le public à signaler toute observation de ces insectes. Leur spectacle lumineux ne dure que quelques semaines.

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(Keystone-ATS) Où les trouver, pourquoi brillent-ils et se raréfient-ils dans certaines régions: tour d’horizon des principales questions.

LUCIOLE OU VER LUISANT: Dans le langage courant, il est plus habituel de parler de luciole que de ver luisant pour désigner ces insectes bioluminescents. En plus de présenter la particularité de briller dans le noir, les deux font également partie de la même famille: les lampyridés. D’où le fait, peut-être, qu’on les confonde si souvent.

POURQUOI LES VERS LUISANTS BRILLENT-ILS?

Cette lueur sert à attirer les partenaires. Chez le ver luisant nocturne (Lampyris noctiluca), les femelles, incapables de voler, se posent au sol en et émettent des signaux lumineux jaune-verdâtre. Les mâles volent à leur recherche. La saison des amours se situe en juin et juillet. En plaine, la période de luminescence commence généralement à la mi-juin, tandis qu’en altitude, elle ne débute souvent qu’en juillet.

Les adultes ne sont actifs que deux à quatre semaines environ. Après avoir trouvé un partenaire, ils s’accouplent et pondent des œufs. Ils meurent ensuite.

QUE FONT LES VERS LUISANTS LORSQU’ILS NE BRILLENT PAS?

La phase lumineuse ne représente qu’une petite partie de leur vie. Avant de devenir des coléoptères adultes, les vers luisants passent deux à trois ans à l’état larvaire. Durant cette période, ils vivent dans le sol, la litière de feuilles ou parmi les plantes et se nourrissent principalement d’escargots. Ce n’est qu’ensuite qu’ils se transforment en chrysalides puis en coléoptères adultes.

OÙ OBSERVER LES VERS LUISANTS?

On trouve des vers luisants dans une grande partie de la Suisse. Ils affectionnent les lisières de forêts, les prairies humides, les parcs, les jardins naturels et les berges des rivières. Parmi les sites d’observation réputés, citons la forêt de Käferberg à Zurich, le cimetière forestier de Schaffhouse, la chaîne du Jura en Argovie, la région au pied du mont Pilate et le parc du Bourget à Lausanne.

Pour mieux comprendre la répartition des vers luisants, différents projets recueillent actuellement les observations du public. Par exemple, le projet «Vers luisants à Winterthour» recense les observations dans les limites de la ville. En Suisse orientale, le WWF Suisse orientale, le zoo Walter et d’autres partenaires ont lancé un programme de suivi pluriannuel. Le Parc du Jura argovien, Pro Natura et « Glühwürmchen.ch » (Lucioles.ch) invitent également le public à signaler toute observation de lucioles ou de vers luisants.

COMMENT OBSERVER CORRECTEMENT LES VERS LUISANTS?

Les meilleures chances d’observer des vers luisants sont lors des nuits chaudes et sans vent entre juin et juillet. Cependant, la lumière artificielle peut perturber leur communication. Les experts recommandent donc d’éviter les lampes de poche et autres sources lumineuses pour mieux les voir.

OBSERVE-T-ON MOINS DE VERS LUISANTS AUJOURD’HUI QU’AUPARAVANT?

Bien que les données démographiques nationales fassent défaut en Suisse, les experts constatent un déclin depuis plusieurs années. Les organisations de protection de la nature citent la perte d’habitats naturels et la pollution lumineuse croissante comme principales causes. L’agriculture intensive, l’imperméabilisation des sols et l’utilisation de pesticides et de granulés anti-limaces ont également un impact négatif sur ces insectes.

COMMENT AIDER LES VERS LUISANTS?

Selon Pro Natura, les habitats naturels, diversifiés et de préférence sombres sont essentiels aux vers luisants. Les personnes possédant un jardin devraient donc éviter d’utiliser des granulés anti-limaces, des pesticides et un éclairage superflu. Les tas de branches, les haies, les pierres, les bordures de plantes vivaces et les prairies légèrement fauchées offrent aux insectes abri et terrains de chasse. Le projet lucioles recommande également de ne pas les ramasser et de les relâcher ailleurs.