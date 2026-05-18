La star des «prêtres sexy» de Rome n’a jamais été homme d’Eglise

Keystone-SDA

La photo en noir et blanc de son visage souriant s'affiche dans chaque kiosque de Rome, en couverture de l'omniprésent calendrier des "prêtres sexy" vendu aux touristes. Mais Giovanni Galizia a révélé lundi n'avoir jamais été homme d'Église.

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(Keystone-ATS) Dans un entretien accordé au quotidien La Repubblica, cet instructeur de personnel navigant, aujourd’hui âgé de 39 ans, raconte avoir revêtu la soutane pour plaisanter avec un photographe, lorsqu’il avait 17 ans.

«Je ne vois rien de sexy sur cette photo…, il n’y a rien de sensuel», a confié M. Galizia au journal à propos du cliché qui orne le Calendario Romano, un calendrier annuel où les mois sont illustrés par la photographie d’un homme en col romain.

Aujourd’hui, a-t-il ajouté, «le temps a passé, et ça se voit». «Ce que je peux assurer, c’est que je n’ai jamais été prêtre», a-t-il insisté, ajoutant que d’autres modèles pourraient être dans le même cas.

«Un jeu»

D’innombrables touristes achètent chaque année ce calendrier – vendu plus de dix euros – en tant que souvenir de leur passage au siège de l’Eglise catholique, où les membres du clergé ne sont pas toujours connus pour leur plastique.

C’est en 2004 qu’un photographe travaillant sur l’image des villes italiennes lui propose de participer à une prise de vue. «C’était un jeu, il avait tout préparé», y compris la soutane, a raconté M. Galizia. La photographie a été prise à Palerme, en Sicile, et il «n’a jamais demandé un euro» en échange, a-t-il précisé.

Giovanni Galizia a expliqué que si son visage est célèbre à Rome, il peut passer inaperçu ailleurs, même si ses amis de passage dans la capitale italienne lui «envoient toujours une photo du calendrier».