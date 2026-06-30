La Suisse pourra moins exporter d’acier vers l’UE

Keystone-SDA

Partager

La Suisse peut désormais exporter moins d'acier en franchise de droits vers l'UE qu'auparavant. Berne et Bruxelles se sont mises d'accord sur de nouveaux volumes.

1 minute

(Keystone-ATS) Les volumes d’importation en franchise de droits vers l’Union européenne (UE) pour les partenaires ayant conclu un accord sont inférieurs d’environ 33% à ce qu’ils étaient auparavant, a déclaré mardi une fonctionnaire de la Commission européenne lors d’une conférence de presse. La Suisse ainsi que onze autres Etats font partie de ces partenaires.

L’UE mettra en œuvre, à compter du 1er juillet, des mesures de protection plus strictes concernant l’acier. Dans ce cadre, elle réduit les volumes d’importation en franchise de droits de 47%, pour les ramener à 18,3 millions de tonnes par an. De plus, les importations seront soumises à un droit de douane de 50%. Jusqu’à présent, celui-ci s’élevait à 25%.

Les pays membre de l’Espace économique européen (EEE), à savoir la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein sont exemptés de cette mesure. La Suisse a tenté d’obtenir une dérogation, sans succès.