La Suisse pourrait acquérir un deuxième système de défense sol-air

Keystone-SDA

Le système de défense sol-air Patriot pourrait être complété par un deuxième système de préférence européen. Le Conseil fédéral examine cette possibilité notamment en raison des retards de livraison des cinq unités Patriot.

(Keystone-ATS) D’une part, la menace des armes à longue distance et des drones augmente, a indiqué vendredi le gouvernement. D’autre part, la livraison du système Patriot est retardée de quatre à cinq ans et pourrait entraîner des coûts supplémentaires. Les Etats-Unis avaient indiqué en juillet 2025 donner la priorité à l’Ukraine.

Le Conseil fédéral a toujours l’intention d’acheter le système américain. Toutefois, pour disposer d’une défense aérienne efficace et réduire les risques liés aux retards, le gouvernement a demandé au Département fédéral de la défense d’examiner l’achat d’un système supplémentaire.

«De préférence fabriqué en Europe.» Cela permettra de réduire la dépendance aux Etats-Unis et de mieux assurer la disponibilité, précise le gouvernement.

Les crédits nécessaires pour cet achat seraient demandés dans le cadre du message sur l’armée ou d’un message spécial. Un projet devrait être présenté à l’été 2027.